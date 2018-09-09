Геворк Арутюнян занял третье место на «Новой волне – 2018»
11:38, 9 Сентябрь, 2018
На ежегодном международном музыкальном конкурсе «Новая волна – 2018» представитель Армении Геворк Арутюнян занял третье место, набрав за три конкурсных дня 297 баллов. Финал конкурса состоялся 8 сентября.
Как передает Арменпресс, первое место занял россиянин Дан Розин, известный участием в шоу «Успех» на СТС. Второе место заняла победительница шоу «Голос» на Первом канале Дарья Антонюк из России.
В первый конкурсный день Геворк Арутюнян блестяще исполнил композицию LP «Lost on you», во второй — песню «Жизнь и борьба», взволновав как членов жюри, так и музыкальную общественность, а в третий день исполнил свою песню Stand up.