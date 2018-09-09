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Геворк  Арутюнян занял третье место на «Новой волне – 2018»

Геворк  Арутюнян занял третье место на «Новой волне – 2018»

На ежегодном международном  музыкальном конкурсе «Новая волна – 2018»  представитель Армении Геворк  Арутюнян занял третье место, набрав за три конкурсных дня 297  баллов. Финал конкурса  состоялся 8 сентября. 

Как  передает Арменпресс, первое  место занял россиянин Дан Розин, известный участием в шоу «Успех» на СТС. Второе место заняла победительница шоу «Голос» на Первом канале Дарья Антонюк из России.  

В первый конкурсный  день Геворк  Арутюнян блестяще исполнил композицию LP   «Lost on you», во второй песню «Жизнь и борьба», взволновав как  членов  жюри, так и музыкальную общественность, а в третий  день исполнил свою песню Stand up.




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