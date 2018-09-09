Логику благотворительности необходимо заменить логикой работы: Никол Пашинян встретился  в Москве с проживающими в РФ армянскими бизнесменами

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился в Москве с проживающими в РФ армянскими бизнесменами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, до начала обсуждения вопросов сотрудничества премьер-министр коснулся результатов встречи с президентом России Владимиром Путиным. “Вместе с президентом России мы констатировали, что в армяно-российских отношениях нет никаких проблем и есть понимание по всем вопросам. В числе других тем мы также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономического сотрудничества. Это хороший стимул для вас, чтобы делать новые инвестиции в экономику и инициировать проекты в разных сферах Армении”, - сказал Никол Пашинян.

В ходе беседы с бизнесменами премьер-министр представил видение правительства о развитии нашей страны, шаги в борьбе с коррупцией, работы по защите и поощрению инвестиций, улучшению предпринимательской среды, а также реформы налогового законодательства и системы государственного управления.

В числе приоритетов экономического развития Армении глава правительства отметил сферы легкой промышленности, алмазной промышленности, ювелирного дела, туризма, интенсивного сельского хозяйства, а в качестве важнейшего приоритета было отмечено развитие высоких и информационных технологий. “Мы должны работать над тем, чтобы превратить Армению из аграрной в технологическую страну, поскольку это исходит из интересов нашей безопасности”,- сказал Никол Пашинян.

Коснувшись гарантий защиты инвестиций, премьер-министр Армении отметил, что защита и армянских, и иностранных инвестиций гарантируется законодательством Армении: “Самая важная констатация заключается в том, что любая предпринимательская деятельность должна осуществляться в рамках законности. Мы должны создать атмосферу сотрудничества и вместе развивать нашу родину”.

Никол Пашинян сообщил, что правительство ведет обсуждения по внедрению новых механизмов защиты инвестиций, а также “одного инвестиционного окна” с целью содействия взаимодействию бизнесменов с различными звеньями системы государственного управления и повышения уровня диалога между государством и бизнесом. Что касается реформ налогового законодательства, то, по словам премьер-министра, правительство инициировало серьезные изменения для максимального упрощения системы налогообложения и улучшения бизнес-среды.

Никол Пашинян обсудил с бизнесменами также вопрос о переосмыслении отношений Армения-Диаспора. “Логику благотворительности необходимо заменить логикой работы”, - отметил премьер-министр, добавив, что целью правительства является создание условий, чтобы проживающие за рубежом наши соотечественники инвестировали в Армению и создавали новые рабочие места, учитывая свои бизнес интересы и исходя из логики получения прибыли.

Некоторые предприниматели представили Николу Пашиняну конкретные инвестиционные предложения. Глава правительства призвал их предоставить эти проекты ответственным должностным лицам аппарата премьер-министра и соответствующим министерствам для дальнейшего обсуждения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по внутриполитическим вопросам и событиям в Армении, а также вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.