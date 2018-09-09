Два представителя национальной сборной Армении по борьбе греко-римского стиля завоевали 2 золотые медали на международном турнире в Польше.

Как передает Арменпресс, на Мемориале Владислава Петянски Норайр Акопян (весовая категория 55 кг) в финале со счетом 10:2 обыграл болгарина Недялко Петрова. Славик Галстян (весовая категория 63 кг) благодаря туше добился преимущества над Николаем Вичевым из Болгарии.

Чемпион Олимпийских игр, мира и Европы Артур Алексанян в туше проиграл представителю США Трейси Ханкаку, но получил право бороться за бронзу. Алексанян не явился на поединок из-за травмы.