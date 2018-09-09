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Борцы греко-римского стиля завоевали 2 золотые  медали  —  Алексанян проиграл

Борцы греко-римского стиля завоевали 2 золотые  медали  —  Алексанян проиграл

Два представителя национальной  сборной  Армении по борьбе  греко-римского стиля завоевали 2 золотые  медали на международном турнире  в  Польше.

Как  передает Арменпресс, на Мемориале  Владислава  Петянски Норайр Акопян (весовая категория 55 кг) в финале  со счетом 10:2  обыграл болгарина Недялко Петрова. Славик Галстян (весовая категория 63 кг)  благодаря  туше добился преимущества над Николаем Вичевым из Болгарии.    

Чемпион Олимпийских игр, мира  и Европы Артур Алексанян в  туше  проиграл представителю США Трейси Ханкаку, но получил право бороться за бронзу. Алексанян не  явился на поединок  из-за травмы.




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