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В наших отношениях нет ни одной проблемы — ни в одном направлении: в Москве завершилась встреча Пашинян-Путин

В наших отношениях нет ни одной проблемы — ни в одном направлении: в Москве завершилась встреча Пашинян-Путин

В  Кремле только что завершилась  встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Как  передает Арменпресс, об этом премьер Пашинян написал в  Facebook.

«В  Кремле только что завершилась  наша встреча с  президентом России Владимиром Путиным встреча. Мы  провели плодотворную  беседу, по результатам которой можем констатировать:  армяно-российских отношения блестящие. В  наших  отношениях нет ни одной  проблемы – ни в  одном направлении», - написал Пашинян.  

 «Вопреки некоторому пессимизму, наблюдающемуся как в российских, так  и в  армянских СМИ и соцсетях, должен заметить, что  наши отношения развиваются  динамично, в  нормальном русле. Думаю, что наша главная задача — попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», - сказал  Пашинян. 

В частности, он подчеркнул, что большой  потенциал наших стран заложен в укреплении наших связей в экономической, военно-технической и гуманитарной отраслях.

«В наших отношениях нет неразрешимых вопросов. Убежден, что они будут решены —  с учетом интересов наших партнерских отношений, с уважением принципов суверенности наших стран  и невмешательства внутренние  дела. Очень рад, что каждый  раз  наши российские  партнеры, говоря о наших отношениях, подчеркивают эти  принципиальные вопросы», - заявил Пашинян. 

Президент России также подчеркнул особый характер армяно-российских   отношений, отметив, что это явствует в течение  всей вековой   истории двусторонних отношений.

«В настоящее время наши отношения  активно развиваются по всем направлениям, в  том числе  в политической, военной, экономической  и в области безопасности», - подчеркнул Владимир Путин.

 

 

 




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