В наших отношениях нет ни одной проблемы — ни в одном направлении: в Москве завершилась встреча Пашинян-Путин

В Кремле только что завершилась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Как передает Арменпресс, об этом премьер Пашинян написал в Facebook.

«В Кремле только что завершилась наша встреча с президентом России Владимиром Путиным встреча. Мы провели плодотворную беседу, по результатам которой можем констатировать: армяно-российских отношения блестящие. В наших отношениях нет ни одной проблемы – ни в одном направлении», - написал Пашинян.

«Вопреки некоторому пессимизму, наблюдающемуся как в российских, так и в армянских СМИ и соцсетях, должен заметить, что наши отношения развиваются динамично, в нормальном русле. Думаю, что наша главная задача — попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», - сказал Пашинян.

В частности, он подчеркнул, что большой потенциал наших стран заложен в укреплении наших связей в экономической, военно-технической и гуманитарной отраслях.

«В наших отношениях нет неразрешимых вопросов. Убежден, что они будут решены — с учетом интересов наших партнерских отношений, с уважением принципов суверенности наших стран и невмешательства внутренние дела. Очень рад, что каждый раз наши российские партнеры, говоря о наших отношениях, подчеркивают эти принципиальные вопросы», - заявил Пашинян.

Президент России также подчеркнул особый характер армяно-российских отношений, отметив, что это явствует в течение всей вековой истории двусторонних отношений.

«В настоящее время наши отношения активно развиваются по всем направлениям, в том числе в политической, военной, экономической и в области безопасности», - подчеркнул Владимир Путин.