Анонс мероприятий на 10 сентября
17:26, Сентябрь 08, 2018
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- 18:26 В Москве состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 17:26 Анонс мероприятий на 10 сентября
- 17:10 Дети, депортированные из Голландии в Армению, вновь спрятались
- 16:49 Предстоящие на 9 сентября мероприятия
- 16:23 Отношения с Арменией активно развиваются по всем направлениям — Владимир Путин
- 16:06 Пашинян призвал Путина расширить военно-техническое сотрудничество
- 15:50 Вопреки некоторому пессимизму, наши отношения развиваются динамично, в нормальном русле — Пашинян на встрече с Путиным
- 15:26 В Кремле началась встреча Пашинян-Путин
- 15:18 3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО
- 14:50 Овику Абрамяну предъявлено обвинение по двум статьям
- 14:33 В Гималаях пропал вертолет с шестью пассажирами
- 14:15 Партия «Оринац еркир» исключает сотрудничество с Робертом Кочаряном
- 13:53 Азербайджан нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз
- 13:42 Посол Армении в России представил концепцию армяно-российских отношений правительства РА
- 13:16 Овик Абрамян сообщает о выдвинутом против него обвинении
- 13:07 Никол Пашинян прибыл в Москву
- 12:50 Араик Арутюнян обсудил с представителем CERN вопрос участия армянских специалистов в проекте ALICE
- 12:45 Глава Боливии подарил дом семье ребенка, которому по ошибке удалили почку
- 12:23 В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы
- 12:05 Армянская Апостольская церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы
- 11:30 Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА
- 11:12 В республике начался общегосударственный субботник
- 10:39 С 9 сентября каждое воскресенье ворота президентской резиденции будут открыты для общественности
- 07.09-21:30 Омбудсмен Армении обсудил с голландским коллегой вопрос депортации двух армянских детей из Нидерландов.
- 07.09-21:22 Предстоящие на 8 сентября мероприятия
- 07.09-21:03 ЕЭК утвердила ряд документов для работы общего рынка лекарств
- 07.09-20:03 Супруга премьер-министра Армении посетила Центр реабилитации защитника отечества
- 07.09-19:40 Президент Армении принял Атома Эгояна и Арсине Ханджян
- 07.09-19:39 Генерал-майор Камо Кочунц назначен первым заместителем главного военного инспектора
- 07.09-19:13 Американские ученые обнаружили акул-вегетарианцев
- 07.09-18:24 Министр иностранных дел Армении принял новоназначенного посла Украины
- 07.09-18:19 Премьер-министр назначил нового помощника
- 07.09-18:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-09-18
- 07.09-18:14 Азиатские индексы - 07-09-18
- 07.09-18:07 РФ, Иран и Турция призвали мировое сообщество увеличить помощь Сирии
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