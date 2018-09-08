Дети, депортированные из Голландии в Армению, вновь спрятались
Армянские дети – 12-летняя Лили и 13-летний Овик, 9 сентября депортированные из Голландии в Армению, вновь спрятались.
Как передает Арменпресс, об этом, как передает радиостанция «Свобода» сообщил пресс-спикер правительства Нидерландов.
Пресс-спикер Министерства юстиции Нидерландов Мартин Моленбик 8 сентября что несовершеннолетние дети, идентифицированные как Лили и Овик, покинули попечительский приют, где они оставались после того как суд Амстердама отказал им иске отменить депортацию.
Арменпресс попытался связаться с посольством РА для выяснения подробностей, однако звонки остались без ответа.
Омбудсмен Нидерландов Маргарит Клавербойер считает депортацию в Армению армянских детей – 12-летней Лили и 13-летнего Овика нарушением основополагающих прав детей.
Как передает Арменпресс, об этом она заявила по местному телевидению в передаче Pauw.
«Я детально ознакомилась с делом, и знаю, что в настоящее время их мать не в состоянии заботиться о них. Им негде жить, они не могут ходить в школу», - сказала Клавербойер.
Калвербойер сказал, что видит будущее детей в Нидерландах и что она обсудила проблемы с министром юстиции Марком Харберсом. Он имеет право на усмотрение предоставить детям вид на жительство. Пока Харберс отказался это сделать.
На этой неделе в защиту детей у парламента была проведена демонстрация.
Лили и Овик родились в России и в 2008г. с матерью – Армине Амбарцумян переехали в Нидерланды. В течение этого времени их мать неоднократно предпринимала попытки получить убежище, однако получила ответ только в 2017г. – ответ отрицательный, их решено было депортировать в Армению. Мать депортировали, а дети остались, поскольку власти не могли найти их, потому что мать отказалась сообщить местонахождение детей.
3 сентября 2018г. дети вышли из своего убежища. 8 сентября их депортируют в Армению.
Лили и Овик никогда не жили в Армении, дети не говорят и не пишут по-армянски. Их мать родилась в Азербайджане, жила в России, но у нее есть гражданство Армении.
На днях к вопросу подключилась принцесса Голландии Лаурентин. Она призвала правительство разрешить детям остаться.
«Я не могу и не хочу судить о ситуации, но искренне сочувствую тому, что переживают эти дети», - сказала она, добавив, что детям необходима стабильность
В беседе с Арменпресс Государственная миграционная служба Министерства территориального управления и развития Армении сообщила, что она будет оказывать всемерную помощь в интеграции детей, если их мать не возьмет на себя опекунство и заботу о детях. Лили и Овик должны были быть депортированы 8 сентября.