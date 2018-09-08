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Дети, депортированные из Голландии в Армению, вновь спрятались

Дети, депортированные из Голландии в Армению, вновь спрятались

Армянские  дети – 12-летняя  Лили и 13-летний Овик, 9 сентября депортированные из Голландии в  Армению, вновь спрятались.

Как  передает Арменпресс, об этом, как передает радиостанция «Свобода» сообщил пресс-спикер правительства  Нидерландов.

 Пресс-спикер Министерства юстиции  Нидерландов Мартин Моленбик  8 сентября что несовершеннолетние дети, идентифицированные как Лили и Овик, покинули попечительский  приют, где  они оставались после  того как суд Амстердама отказал  им иске  отменить депортацию.

Арменпресс попытался связаться с посольством РА  для  выяснения  подробностей, однако звонки остались без ответа.

Омбудсмен Нидерландов Маргарит Клавербойер считает депортацию в Армению  армянских детей – 12-летней  Лили и 13-летнего Овика  нарушением основополагающих прав детей.

Как  передает Арменпресс, об этом она  заявила по местному  телевидению в  передаче Pauw.

«Я детально ознакомилась с делом, и знаю, что в  настоящее время их мать не  в  состоянии  заботиться  о них. Им негде  жить, они не  могут ходить в  школу», - сказала Клавербойер. 

Калвербойер сказал, что видит  будущее детей  в Нидерландах и что она обсудила проблемы с министром юстиции Марком Харберсом. Он имеет право на усмотрение предоставить детям вид на жительство. Пока Харберс отказался это сделать.

На этой неделе в защиту детей у  парламента была проведена демонстрация.  

Лили и Овик  родились в России и в 2008г. с матерью – Армине Амбарцумян переехали в Нидерланды.   В  течение этого времени их мать неоднократно предпринимала попытки получить убежище, однако получила ответ только в 2017г. – ответ отрицательный, их решено было депортировать в  Армению. Мать депортировали, а дети остались, поскольку власти не  могли найти их, потому  что мать отказалась сообщить местонахождение детей.  

3 сентября 2018г. дети  вышли из своего убежища. 8 сентября их депортируют в  Армению. 

Лили и Овик  никогда не  жили в Армении, дети не говорят и не пишут по-армянски. Их мать родилась в  Азербайджане, жила  в  России, но у  нее есть гражданство Армении.

На днях к  вопросу  подключилась принцесса Голландии Лаурентин. Она  призвала правительство разрешить детям остаться.

«Я не могу и не хочу судить о ситуации, но искренне сочувствую тому, что переживают эти дети», - сказала она, добавив, что детям необходима  стабильность

  В беседе с Арменпресс  Государственная миграционная служба  Министерства территориального управления и развития Армении сообщила, что она будет оказывать всемерную помощь в интеграции детей, если их  мать не возьмет на  себя опекунство и  заботу  о детях. Лили и Овик  должны были быть депортированы  8 сентября.

 

 

 

 




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