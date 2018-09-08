Пашинян призвал Путина расширить военно-техническое сотрудничество

Военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией раскрыто не полностью.

Как передает из Москвы корреспондент Арменпресс,об этом в Кремле на встрече с президентом РФ Путиным сказал премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Думаю, что наша главная задача — попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений. Конечно, у нас прекрасные отношения, но полагаю, не стоит на этом останавливаться. В частности, у нас большой потенциал в укреплении наших связей в экономической, военно-технической и гуманитарной отраслях», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.