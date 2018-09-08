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Пашинян призвал Путина расширить военно-техническое сотрудничество

Пашинян призвал Путина расширить военно-техническое сотрудничество

Военно-техническое  сотрудничество между Арменией  и Россией  раскрыто не полностью.

Как  передает из Москвы  корреспондент Арменпресс,об этом в Кремле  на  встрече  с  президентом РФ  Путиным сказал премьер-министр РА  Никол Пашинян.

«Думаю, что наша главная задача — попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений. Конечно, у нас прекрасные отношения, но полагаю, не стоит на этом останавливаться. В частности, у нас  большой  потенциал   в укреплении наших связей в экономической, военно-технической и гуманитарной отраслях», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

 




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