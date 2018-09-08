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Вопреки некоторому пессимизму, наши отношения развиваются динамично, в нормальном русле — Пашинян на встрече с Путиным

Вопреки некоторому пессимизму, наши отношения развиваются динамично, в нормальном русле — Пашинян на встрече с Путиным

У  Армении и России блестящие  партнерские  отношения. Об этом в Кремле  на  встрече  с  президентом РФ  Путиным сказал премьер-министр РА  Никол Пашинян.

Как  передает из Москвы  корреспондент Арменпресс, он поздравил главу  России с днем Москвы, отметив, что рад посетить Москву в такой  теплой  атмосфере. По словам премьера, частота  встреч  с Владимиром Путиным свидетельствует об особом характере отношений  Армения-Россия.

«Вопреки некоторому пессимизму, наблюдающемуся как в российских, так  и в  армянских СМИ и соцсетях, должен заметить, что  наши отношения развиваются  динамично, в  нормальном русле. Думаю, что наша главная задача — попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», - сказал  Пашинян. 

В частности, он подчеркнул, что большой  потенциал двух  стран заложен в укреплении наших связей в экономической, военно-технической и гуманитарной отраслях.

«В наших отношениях нет неразрешимых вопросов. Убежден, что они будут решены —  с учетом интересов наших партнерских отношений, с уважением принципов суверенности наших стран  и невмешательства во внутренние  дела. Очень рад, что каждый  раз  наши российские  партнеры, говоря о наших отношениях, подчеркивают эти  принципиальные вопросы», - заявил Пашинян. 

Президент России также подчеркнул особый характер армяно-российских   отношений, отметив, что это явствует в течение  всей вековой   истории двусторонних отношений.

«В настоящее время наши отношения  активно развиваются по всем направлениям, в  том числе  в политической, военной, экономической  и в области безопасности», - подчеркнул Владимир Путин.

После  кратких заявлений  для  прессы стороны  продолжили встречу  в  закрытом режиме.

Отметим, что после  встречи с Путиным, состоится встречаПашиняна с представителями  армянских бизнес-кругов Москвы.

 

Аракс Касьян




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