Вопреки некоторому пессимизму, наши отношения развиваются динамично, в нормальном русле — Пашинян на встрече с Путиным

У Армении и России блестящие партнерские отношения. Об этом в Кремле на встрече с президентом РФ Путиным сказал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает из Москвы корреспондент Арменпресс, он поздравил главу России с днем Москвы, отметив, что рад посетить Москву в такой теплой атмосфере. По словам премьера, частота встреч с Владимиром Путиным свидетельствует об особом характере отношений Армения-Россия.

«Вопреки некоторому пессимизму, наблюдающемуся как в российских, так и в армянских СМИ и соцсетях, должен заметить, что наши отношения развиваются динамично, в нормальном русле. Думаю, что наша главная задача — попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», - сказал Пашинян.

В частности, он подчеркнул, что большой потенциал двух стран заложен в укреплении наших связей в экономической, военно-технической и гуманитарной отраслях.

«В наших отношениях нет неразрешимых вопросов. Убежден, что они будут решены — с учетом интересов наших партнерских отношений, с уважением принципов суверенности наших стран и невмешательства во внутренние дела. Очень рад, что каждый раз наши российские партнеры, говоря о наших отношениях, подчеркивают эти принципиальные вопросы», - заявил Пашинян.

Президент России также подчеркнул особый характер армяно-российских отношений, отметив, что это явствует в течение всей вековой истории двусторонних отношений.

«В настоящее время наши отношения активно развиваются по всем направлениям, в том числе в политической, военной, экономической и в области безопасности», - подчеркнул Владимир Путин.

После кратких заявлений для прессы стороны продолжили встречу в закрытом режиме.

Отметим, что после встречи с Путиным, состоится встречаПашиняна с представителями армянских бизнес-кругов Москвы.

Аракс Касьян