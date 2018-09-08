3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО

3D-моделирование вселенной, виртуальной реальности — 50 лучших работ года представили учащиеся ТУМО в Армении и Арцахе.

Как передает Арменпресс, в рамках ежегодной программы «ТУМО портфолио» учащиеся центров ТУМО Еревана, Гюмри, Ванадзора, Дилижана и Степанакерта представили лучшие работы.

Эти работы представляют разные сферы – кинопроизводство, создание игр, виртуальной реальности, 3D-моделирование, инфографика и др.

«10 ребят представили видео – в доказательство того, что в природе нет молчания. Запечатлели и записали все, что живет и звучит в окружающем мире. Мы просто недостаточно внимательны. Если прислушаться, поймешь, что безмолвия нет», - сказала 15-летняя СонаАзатян.

Эд Андреасян представил выполненную с друзьями инфографику о Вселенной – о происхождении Солнечной системы.

Руководитель коммуникативного отдела Лилит Товмасян заверила, что все работы представляются на фестивалях, конференциях. На Международной олимпиаде по робототехнике в Вашингтоне, где участвовали более 163 стран, воспитанники ТУМО завоевали бронзу.

Центр креативных технологий ТУМО открылся в Ереване в 2011г. Он предоставляет 12-18-летним талантливым подросткам возможность внешкольного обучения.

В ереванском ТУМО в настоящее время активно занимаются 10.000 человек. Во всех центрах – 14.000 учащихся. Через 2 недели ТУМО откроется в Париже, а в ноябре – в Бельгии. Планируется открытие его в Албании.