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3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО

3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО

3D-моделирование вселенной, виртуальной реальности — 50 лучших  работ  года представили учащиеся ТУМО в Армении и Арцахе.

Как  передает Арменпресс, в  рамках ежегодной программы  «ТУМО портфолио» учащиеся центров ТУМО Еревана, Гюмри, Ванадзора, Дилижана и Степанакерта представили лучшие  работы. 

Эти работы  представляют разные сферы – кинопроизводство, создание  игр, виртуальной  реальности, 3D-моделирование, инфографика и др. 

«10 ребят представили видео – в доказательство того, что в природе  нет молчания. Запечатлели и записали все, что живет и звучит в  окружающем мире. Мы  просто недостаточно внимательны. Если прислушаться, поймешь, что безмолвия  нет», - сказала 15-летняя СонаАзатян. 

Эд Андреасян представил выполненную с друзьями инфографику о Вселенной – о происхождении Солнечной  системы.

Руководитель коммуникативного отдела  Лилит Товмасян заверила, что все  работы  представляются на фестивалях, конференциях. На Международной  олимпиаде  по робототехнике в Вашингтоне, где  участвовали более 163 стран, воспитанники ТУМО  завоевали бронзу. 

Центр креативных технологий  ТУМО открылся в Ереване  в 2011г. Он предоставляет  12-18-летним талантливым подросткам возможность внешкольного обучения.

В ереванском ТУМО  в настоящее время активно  занимаются 10.000 человек. Во всех центрах – 14.000 учащихся. Через 2 недели ТУМО откроется в Париже, а в ноябре – в Бельгии. Планируется открытие его  в Албании.




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