По делу о злоупотреблениях в компании «Авазаатик» экс-премьеру Овику Абрамяну предъявлено обвинение по двум статьям – ч.1 ст. 309 (превышение должностных полномочий) и ст.310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Об этом сообщали в ответ на запрос Арменпресс в Специальной следственной службе. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыходе из квартиры.

Ранее экс-премьер РА Овик Абрамян сообщил о выдвинутом против него обвинении.

На своей странице в Facebook Абрамян написал, что 4 сентября он был вызван по повестке из Специальной следственной службы в качестве свидетельства, но затем ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыходе из квартиры.

В управлении по коррупционным делам, преступлениям против собственности и киберпреступлений Главного управления по особо важным делам СК РА собраны материалы о превышении ответственными лицами законодательного и исполнительного органов своих полномочий, о мошенничестве и др.

На основании показаний директора компании «Авазаатик» возбуждено уг/дело и в результате следственных мероприятий выяснилось, что с 2000г. компания занималась горнодобывающей деятельностью в Араратской области, вложила около 80 000 долларов на приобретение линий по промывке песка. Однако в 2008г. высокопоставленные лица стали чинить им препоны, вымогая 60% прибыли компании, которые требовалось оформить на имя двух лиц – по 30% каждому из них.

Выяснилось также что глава общины Норамарг представил в суд иск о расторжении ранее заключенного с директором ООО «Авазаатик» договора о аренде участка. Суд удовлетворил иск, после чего был заключен новый договор об аренде - с другими лицами.

Директор ООО «Авазаатик» и другие свидетели назвали имена Овика и Джоника Абрамянов и Алика Саргсяна в числе замешанных в злоупотребления.