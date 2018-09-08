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Овику Абрамяну предъявлено обвинение по двум статьям

Овику Абрамяну предъявлено обвинение по двум статьям

По делу  о злоупотреблениях в компании «Авазаатик» экс-премьеру  Овику Абрамяну  предъявлено обвинение по двум статьям – ч.1 ст. 309 (превышение должностных полномочий) и  ст.310 (незаконное  участие  в  предпринимательской  деятельности).

Об этом сообщали в ответ на запрос Арменпресс   в Специальной  следственной службе. В качестве  меры  пресечения  избрана подписка о невыходе  из квартиры.

Ранее экс-премьер РА  Овик  Абрамян сообщил о выдвинутом против  него обвинении.

На  своей  странице в Facebook Абрамян написал, что 4 сентября  он  был  вызван по  повестке из Специальной  следственной службы в качестве  свидетельства, но затем ему  предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыходе  из квартиры. 

В  управлении по коррупционным делам, преступлениям против  собственности и киберпреступлений  Главного управления  по особо важным делам СК РА собраны  материалы о превышении ответственными лицами законодательного и исполнительного органов  своих полномочий, о мошенничестве  и др.

На  основании показаний  директора  компании «Авазаатик» возбуждено уг/дело и в результате  следственных мероприятий  выяснилось, что с 2000г. компания  занималась  горнодобывающей  деятельностью в Араратской  области, вложила  около 80 000 долларов на приобретение  линий  по промывке песка. Однако в 2008г.  высокопоставленные  лица стали чинить им препоны, вымогая 60% прибыли компании, которые  требовалось оформить на имя двух лиц – по 30% каждому из них.  

Выяснилось также что глава общины  Норамарг представил в  суд иск о расторжении ранее заключенного с директором ООО «Авазаатик» договора о аренде  участка. Суд удовлетворил иск, после  чего был заключен новый  договор об аренде  - с другими лицами.

Директор ООО «Авазаатик» и другие  свидетели назвали имена  Овика и Джоника Абрамянов  и Алика Саргсяна в  числе замешанных в злоупотребления.

 

 

 

 

 

 




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