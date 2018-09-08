В Кремле началась встреча Пашинян-Путин

В Кремле началась встреча премьер-министра Армении Николя Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает корреспондент Арменпресс из Москвы.

Предполагается, что будут обсуждаться вопросы, касающиеся сотрудничества двух государств – стратегических союзников в ряде сфер.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что ожидается «искренний и серьезный разговор». «Много вопросов накопилось как с нашей, так и с армянской стороны, поэтому мы ожидаем честного и серьезного разговора по всем тем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и сотрудничества в международных организациях - ЕАЭС и ОДКБ», - сказал Ушаков.

Это третья встреча Пашиняна и Путина. Первая был в мае в Сочи, во время заседания Евразийского межправительственного совета, вторая состоялась в июне в Москве во время открытия чемпионата мира по футболу.

Аракс Касьян