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В Кремле началась встреча Пашинян-Путин

В Кремле началась встреча Пашинян-Путин

В Кремле началась встреча премьер-министра Армении Николя Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает корреспондент Арменпресс из Москвы.

Предполагается, что будут обсуждаться вопросы, касающиеся сотрудничества двух государств – стратегических союзников  в ряде сфер. 

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что ожидается «искренний  и серьезный разговор».  «Много вопросов накопилось как с нашей, так и с армянской стороны, поэтому мы ожидаем честного и серьезного разговора по всем тем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и сотрудничества в международных организациях - ЕАЭС и ОДКБ», - сказал Ушаков. 

Это третья  встреча Пашиняна и Путина. Первая был в мае в Сочи, во время заседания Евразийского межправительственного совета, вторая состоялась в июне в Москве во время открытия чемпионата мира по футболу.

 

Аракс Касьян

 

 




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