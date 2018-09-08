Партия «Оринац еркир» («Страна закона») исключает сотрудничество с Робертом Кочаряном.

Как передает Арменпресс, об этом 8 сентября в ходе презентации предвыборной программы ПСЗ сообщил лидер партии Артур Багдасарян.

«Партия «Оринац еркир» исключает сотрудничество с Робертом Кочаряном и поддерживающими его политическими организациями», - сказал он.

На вопрос, как он относится к обвинению в отношении Кочаряна, он ответил, что это чисто юридическая процедура.

«Это чисто юридическая процедура. Дело 1 марта должно быть раскрыто», - сказал Багдасарян.

На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

13 августа Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Роберта Кочаряна и изменил меру пресечения, установленную в его отношении судом первой инстанции. Об этом в беседе с журналистами сказал один из адвокатов Роберта Кочаряна Роберт Саакян. По его словам, Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов Роберта Кочаряна и изменил меру пресечения с учетом его неприкосновенности.

До этого с ходатайством об изменении меры пресечения, установленной в его отношении судом первой инстанции, выступили 45 депутатов НС Армении, однако прокурор отклонил их ходатайство.

В тот же день ССС сообщила, что снятие ареста Апелляционным судом незаконно. Генпрокуратура заявила, что будет обсуждаться вопрос об обращении в Кассационный суд.

Иск Генпрокуратуры 21 августа был зарегистрирован в Кассационном суде.

4 сентября следователь ССС принял решение о применении в отношении Роберта Кочаряна подписки о невыезде.