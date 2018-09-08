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Азербайджан нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз

Азербайджан нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз

За период   2-8  сентября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответных действий.  Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.




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