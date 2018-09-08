Азербайджан нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз
За период 2-8 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
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