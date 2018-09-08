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Араик Арутюнян обсудил с представителем CERN вопрос участия армянских специалистов в проекте ALICE

Араик Арутюнян обсудил с представителем CERN вопрос участия армянских специалистов в проекте ALICE

Министр науки и образования  РА  Араик  Арутюнян принял Федерико Антинори—представителя научного объединения эксперимента  ALICE – одного   из  основных проектов Европейской  организации ядерных исследований CERN.

Как  передает Арменпресс, об этом министр написал в Facebook.

Собеседники обсудили вопрос участия  армянских специалистов в  проекте  ALICE, что  скоро станет предметом обсуждения также для  руководства Ереванского института физики. 

Араик  Арутюнян получил приглашение в Швейцарию – на  встречу  с руководством CERN.

«МеняпоразилоодновысказываниеАнтинори. Он сказал, что в  1980-х годах слава Ереванского института физики имени Алиханяна была  сравнима  с нынешним авторитетом Массачусетского технологического института. Сожалею, что сегодня у  нас такой  известности нет, но у  нас нет и права оставлять физику  в  таком состоянии, тем более что у нас такой потенциал», - написал Арутюнян.

 

 

 

 




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