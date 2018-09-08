Араик Арутюнян обсудил с представителем CERN вопрос участия армянских специалистов в проекте ALICE

Министр науки и образования РА Араик Арутюнян принял Федерико Антинори—представителя научного объединения эксперимента ALICE – одного из основных проектов Европейской организации ядерных исследований CERN.

Как передает Арменпресс, об этом министр написал в Facebook.

Собеседники обсудили вопрос участия армянских специалистов в проекте ALICE, что скоро станет предметом обсуждения также для руководства Ереванского института физики.

Араик Арутюнян получил приглашение в Швейцарию – на встречу с руководством CERN.

«МеняпоразилоодновысказываниеАнтинори. Он сказал, что в 1980-х годах слава Ереванского института физики имени Алиханяна была сравнима с нынешним авторитетом Массачусетского технологического института. Сожалею, что сегодня у нас такой известности нет, но у нас нет и права оставлять физику в таком состоянии, тем более что у нас такой потенциал», - написал Арутюнян.