В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы

8 сентября после полудня на значительной территории, 9 сентября – в отдельных районах, 10-11сентября – вечером и ночью в северных районах, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА,12-13 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 8 сентября вечером в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы. 9-13 сентября ожидается погода без осадков.