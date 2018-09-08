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В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы

В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы

8 сентября после  полудня на значительной  территории, 9 сентября – в отдельных районах,  10-11сентября –  вечером и ночью в северных районах,  ожидаются кратковременные дожди и грозы. В  отдельных районах возможен град.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА,12-13 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с, во время грозы  возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура   воздуха существенно не  изменится.

В Ереване  8 сентября вечером в отдельных районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы. 9-13 сентября ожидается погода без осадков.




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