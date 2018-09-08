8 сентября Армянская Апостольская церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Св.Престола.

Родители Пресвятой Девы Святые Иоаким и Анна долгое время не имели детей, поскольку были бесплодны. Они непрестанно молились Богу, прося даровать им ребенка. Господь услышал их молитвы. Однажды, когда Анна молилась в саду, перед ней явился ангел и объявил, что Господь пошлет им ребенка, которого будут почитать все народы. В благодарность Анна дала обещание подарить Богу. То же видение было и у Иоакима. И у них родилась дочь, которую они нарекли Марией, что означает «господство, госпожа, надежда».

Мария была той избранной, кого Господь удостоил быть матерью Сына Божьего. Она страдала за своего Сына, однако никогда не испытывала страха и не роптала на Бога, прекрасно осознавая важность возложенной на ней высокой миссии. Пресвятая Богородица является воплощением добродетельной и верующей матери, хранительницей семейной святости.

Фото — qahana.am