Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА: «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения», «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс административный нарушений Республики Армения», «О внесении изменений и дополнений в Административно-процессуальный кодекс Республики Армения».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.