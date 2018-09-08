Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА
Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА: «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения», «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс административный нарушений Республики Армения», «О внесении изменений и дополнений в Административно-процессуальный кодекс Республики Армения».
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
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