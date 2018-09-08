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Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА

Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА

Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС РА:  «О внесении изменений  и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения», «О внесении   дополнений в Уголовно-процессуальный  кодекс Республики Армения», «О внесении изменений  и дополнений в Кодекс административный нарушений Республики Армения», «О внесении изменений  и дополнений в Административно-процессуальный кодекс Республики Армения».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.




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