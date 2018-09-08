В республике начался общегосударственный субботник. В субботнике принимают участие общегосударственные и региональные структуры власти, общинные администрации, общественные и образовательные учреждения, частные компании, граждане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и развития, для проведения работ привлечены самолеты, краны, экскаваторы. В ходе субботника предполагается во всех регионах, туристических и культурно-исторических местах, в местах общественного пользования провести саночистку, обустройство и озеленение.

Для большей эффективности во всех областях разработан план субботних работ – карты работ по общинам, схем проведения очистки, закрытие свалок.

Со всеми планами можно ознакомиться на официальных сайтах областных администраций.