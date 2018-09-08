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В республике начался общегосударственный субботник

В республике начался общегосударственный субботник

В   республике  начался общегосударственный  субботник. В  субботнике принимают участие   общегосударственные  и региональные структуры  власти, общинные  администрации, общественные  и образовательные  учреждения, частные компании, граждане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства территориального управления и развития, для  проведения  работ привлечены самолеты, краны, экскаваторы. В ходе  субботника предполагается во всех регионах, туристических и культурно-исторических местах, в местах общественного пользования провести саночистку, обустройство и озеленение.

 Для  большей  эффективности во всех областях разработан план субботних работ – карты  работ по общинам, схем проведения  очистки, закрытие  свалок. 

Со всеми планами можно ознакомиться на официальных сайтах областных администраций.

 




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