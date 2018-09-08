Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с рабочим визитом.

Как передает корреспондент Арменпресс из Москвы, самолет президента совершил посадку в аэропорту Внуково-2.

В ходе визита главу правительства Никола Пашиняна будет сопровождать вице-премьер Мгер Григорян.

Через несколько часов в Кремле состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Встреча с представителями армянских бизнес-кругов Москвы состоится вечером.