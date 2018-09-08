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Никол Пашинян прибыл в Москву

Никол Пашинян прибыл в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в  Москву  с  рабочим визитом.

Как  передает корреспондент Арменпресс из Москвы, самолет президента  совершил посадку в аэропорту  Внуково-2.

В ходе  визита главу  правительства Никола Пашиняна будет сопровождать  вице-премьер Мгер Григорян.

Через несколько часов  в Кремле  состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Встреча с представителями  армянских бизнес-кругов Москвы состоится вечером.




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