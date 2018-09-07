Омбудсмен Армении обсудил с голландским коллегой вопрос депортации двух армянских детей из Нидерландов.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с защитником прав детей Нидерландов Маргарет Клавербойер по вопросу о депортации двух армянских детей из Нидерландов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, голландский омбудсмен заверил, что дети находится в центре их внимания и заверил, что прилагает усилия для того, чтобы отложить приказ о депортации, чтобы иметь возможность провести детальное изучение документов, связанных с вопросами детей и обеспечения их прав.

Омбудсмен Армении поблагодарил своего коллегу и отметил, что в случае депортации он готов принять меры по защите прав детей.