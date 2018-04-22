Предстоящие на 8 сентября мероприятия
21:22, Сентябрь 07, 2018
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- 21:30 Омбудсмен Армении обсудил с голландским коллегой вопрос депортации двух армянских детей из Нидерландов.
- 21:22 Предстоящие на 8 сентября мероприятия
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- 20:03 Супруга премьер-министра Армении посетила Центр реабилитации защитника отечества
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- 19:39 Генерал-майор Камо Кочунц назначен первым заместителем главного военного инспектора
- 19:13 Американские ученые обнаружили акул-вегетарианцев
- 18:24 Министр иностранных дел Армении принял новоназначенного посла Украины
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- 18:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-09-18
- 18:14 Азиатские индексы - 07-09-18
- 18:07 РФ, Иран и Турция призвали мировое сообщество увеличить помощь Сирии
- 17:31 ИА “Арменпресс” уточнил подробности депортации армянских детей из Нидерландов
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- 15:30 Активность на нахиджеванской границе Сафрастян увязывает с укреплением позиций Турции на Южном Кавказе
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- 15:12 Иран в течение месяца передаст Индии частичный контроль над портом Чабахар
- 15:09 Путин в Тегеране провел встречу с Эрдоганом перед трехсторонним саммитом
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