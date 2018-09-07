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Супруга премьер-министра Армении посетила Центр реабилитации защитника отечества

Супруга премьер-министра Армении посетила Центр реабилитации защитника отечества

Супруга премьер-министра Армении, председатель благотворительного фонда “Мой шаг” Анна Акопян посетила Центр реабилитации защитника отечества.

Как сообщает Арменпресс, Анна Акопян в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна и директора центра Айкуи Минасян прошлась по центру, ознакомилась с условиями, побеседовала с проходящими реабилитацию молодыми людьми и их родителями, поинтересовался их проблемами.

В ходе беседы был обсужден ряд вопросов, в том числе формат дальнейшей деятельности центра.




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