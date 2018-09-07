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Президент Армении принял Атома Эгояна и Арсине Ханджян

Президент Армении принял Атома Эгояна и Арсине Ханджян

Президент Армении Армен Саркисян принял известного канадского режиссера армянского происхождения Атома Эгояна и его супругу, актрису Арсине Ханджян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил их с получением паспортов Республики Армения и выразил уверенность в том, что их связь с Родиной продолжит оставаться тесной и прочной.

 




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