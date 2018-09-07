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Генерал-майор Камо Кочунц назначен первым заместителем главного военного инспектора

Генерал-майор Камо Кочунц назначен первым заместителем главного военного инспектора

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна генерал-майор Камо Кочунц назначен первым заместителем главного военного инспектора. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте e-gov.am.




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