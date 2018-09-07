Министр иностранных дел Армении принял новоназначенного посла Украины

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 7 сентября принял новоназначенного посла Украины в Республике Армения Петра Литвина по случаю вручения копий своих верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив Петра Литвина с назначением, Мнацаканян пожелал ему успехов в его важной миссии, выразив уверенность, что посол внесет свой вклад в расширение и углубление армяно-украинских отношений.

Министр Мнацаканян и посол Литвин обсудили многочисленные вопросы двусторонней повестки дня, особо подчеркнув необходимость принятия практических мер по расширению сотрудничества в сферах науки, культуры и туризма.

Собеседники высоко оценили роль армянской общины в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и других сферах страны. В этой связи глава МИД Армении выразил благодарность за бережное отношение украинских властей к армянской общине, шаги по сохранению культурных ценностей и национальной самобытности Армении.

В контексте углубления торгово-экономических отношений стороны выразили удовлетворение ростом торговли между Арменией и Украиной. В то же время стороны договорились о том, что необходимо предпринять практические шаги, в том числе в рамках межправительственной комиссии, по всестороннему использованию существующего потенциала в торгово-экономической сфере.

На встрече глава внешнеполитического ведомства Армении представил подходы и приоритеты армянской стороны в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что попытки искусственного перевода процесса в другие форматы наносят вред усилиям сопредседателей по решению этого вопроса. Собеседники согласились с тем, что мирное урегулирование конфликта не имеет альтернативы.