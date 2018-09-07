Азиатские индексы - 07-09-18

ТОКИО, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.80% и составил 22307.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.48% и составил 1684.31 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 2702.30 пункта, а HANG SENG снизился на 0.01% и составил 26973.47 пункта.