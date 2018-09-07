В Армении спецназ ЮВО в ходе РТУ форсировал горные реки

Военнослужащие специального назначения разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений, форсировали горные реки на высокогорном полигоне «Камхуд».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе форсирования горных рек спецназовцы применили методы преодоления переправ в одиночном порядке, в составе групп над водой по навесным системам, по бревну, вброд с шестом и вплавь по перилам, используя знания топографической классификации рек и технику преодоления препятствий.

Наиболее сложным способом в ходе учений военнослужащие преодолели реки под водой с выходом в тыл условного противника.