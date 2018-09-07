Путин предложил принять международную программу возрождения Сирии

Президент России Владимир Путин выдвинул идею о международной комплексной программе возрождения Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Учитывая колоссальный масштаб разрушений, актуальным считаю инициативу о принятии международной комплексной программы возрождения Сирии", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентами Ирана и Турции в Тегеране.