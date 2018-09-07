Мнацакан Бичахчян разъяснил особый статус проживания

Начальник Управления виз и паспортов полиции РА Мнацакан Бичахчян в Facebook дал разъяснения относительно документа, удостоверяющего особый статус проживания.

Как передает Арменпресс, Бичахчян написал:

«Согласно Закону РА «Об иностранцах», существуют следующие виды статуса проживания иностранных граждан:

Временный – выдается на 1 год. Постоянный – выдается на 5 лет. Особый – выдается на 10 лет.

Описание и форма «особого паспорта», выдаваемого лицам, имеющим особый статус проживания, утверждены решением правительства РА №134-Ն07.02.2008г. Цвет особого паспорта - красный. До этого решения, т.е. до 2008г., на первой странице документа,выдаваемого лицам, имеющим особый статус проживания (печатался на бланке гражданина РА), ставилась печать с надписью "ОСОБЫЙ СТАТУС ПРОЖИВАНИЯ"».