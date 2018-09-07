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Мнацакан Бичахчян разъяснил особый статус проживания

Мнацакан Бичахчян разъяснил особый статус проживания

Начальник Управления  виз и паспортов полиции РА Мнацакан Бичахчян в   Facebook  дал разъяснения  относительно документа, удостоверяющего  особый статус  проживания.

Как  передает Арменпресс, Бичахчян написал:

«Согласно Закону  РА «Об иностранцах», существуют следующие  виды  статуса  проживания  иностранных граждан:

  1. Временный – выдается на 1 год.
  2. Постоянный – выдается на 5 лет.
  3. Особый – выдается на 10 лет.

Описание и форма «особого паспорта», выдаваемого лицам, имеющим особый  статус проживания, утверждены решением правительства РА №134-Ն07.02.2008г.   Цвет особого паспорта - красный. До этого решения, т.е. до 2008г.,  на первой  странице документа,выдаваемого лицам, имеющим особый  статус проживания (печатался на бланке гражданина РА),  ставилась печать с надписью "ОСОБЫЙ  СТАТУС ПРОЖИВАНИЯ"».




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