Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

В резиденции президента Армении состоялась церемония присяги новоназначенного судьи

В резиденции президента Армении состоялась церемония присяги новоназначенного судьи

В  резиденции президента  Армении 7 сентября в  присутствии президента  Армена  Саркисяна  состоялась церемония  присяги новоназначенного судьи Ереванского суда  первой  инстанции общей  юрисдикции Дианы Ованнисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Армен Саркисян поздравил новоназначенного судью и пожелал ей успехов в  ее ответственной  работе.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации