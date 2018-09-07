В резиденции президента Армении состоялась церемония присяги новоназначенного судьи

В резиденции президента Армении 7 сентября в присутствии президента Армена Саркисяна состоялась церемония присяги новоназначенного судьи Ереванского суда первой инстанции общей юрисдикции Дианы Ованнисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян поздравил новоназначенного судью и пожелал ей успехов в ее ответственной работе.