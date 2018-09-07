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Эрдоган призвал прекратить бомбардировки в Идлибе

Эрдоган призвал прекратить бомбардировки в Идлибе

Турция выступает за поддержание режима прекращения огня в сирийском Идлибе и призывает прекратить бомбардировки в этой провинции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган на встрече лидеров РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

"Я бы хотел поднять вопрос сирийского Идлиба и бомбардировки этого региона. Предлагаю перейти к перемирию в этом регионе, потому что бомбардировки представляют серьезные угрозы для гражданского населения. Опять начинается волна миграции, и в конце концов это население устремляет свои взгляды на нашу границу", - сказал он.

По словам Эрдогана, "спецслужбы Турции, России и Ирана обсудят вопросы уничтожения террористов в Идлибе".

 

 




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