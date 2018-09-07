Роухани заявил, что Иран остается в Сирии для борьбы с терроризмом

Иран сохраняет присутствие в Сирии по просьбе Дамаска для борьбы с терроризмом, а не для навязывания кому-либо своей воли. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент исламской республики Хасан Роухани на открытии саммита России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

"Иран по просьбе законного сирийского правительства для дела борьбы с терроризмом присутствует в этой стране. И продолжение нашего присутствия на основе этого принципа будет решаться дальше, - подчеркнул он. - Мы присутствуем там не для того, чтобы навязать свою волю кому-либо".

Он также добавил, что сотрудничество с законным правительством Сирии в борьбе с терроризмом является единственным эффективным решением урегулирования ситуации.

"Считаем законное сотрудничество с правительством Сирии эффективным и устойчивым подходом, другие подходы рассматриваются как прямое вмешательство. Без координации с правительством это только обострит ситуацию в стране", - подчеркнул он.