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Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом

Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом

Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни выпустил 17-й по счету сольный альбом - Egypt Station ("Египетская станция"). Альбом официально представлен 7 сентября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам музыканта, диск скомпонован таким образом, чтобы словно увозить слушателя в музыкальное путешествие от одной станции к другой.

"Альбом начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня идет как новая станция, - заявлял ранее Маккартни. - Нам пришла идея увязать все песни с этой идеей. Я воспринимаю ее как некое заветное место, откуда исходит музыка".

Это первый студийный диск Маккартни с 2013 года, когда он представил ставший популярным альбом New. Слухи о подготовке нового альбома появились с начала июня, когда музыкант опубликовал в Instagram фотографии микрофонов в студии и себя за фортепьяно.

 

 




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