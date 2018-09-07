Активность на нахиджеванской границе Сафрастян увязывает с укреплением позиций Турции на Южном Кавказе

Интенсивность нарушений на армяно-турецкой границе говорит о том, что Турция прощупывает состояние российско-армянских отношений. Так сказал в беседе с журналистами директор Института востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян.

По его мнению, Турция собирается в какие-то политические «игры играть» на Южном Кавказе.

«Игра Турции состоит в том, чтобы выжать все из нынешних теплых отношений с Россией и из того, что Россия вовлечена в процессы на Ближнем Востоке, в Сирии, и попытаться обеспечить свое присутствие на Ю/Кавказе, а для этого использовать Азербайджан», - сказал он.

Свое мнение востоковед аргументировал тем, Азербайджан активизировался на территории Нахиджевана.

«К тому же турецкие СМИ пишут, что Турция намерена разместить в Нахиджеване военную базу», - как передает Арменпресс, сказал он.

По утверждению Сафрастяна, цель Турции — укрепиться на Ю/Кавказе и изолировать Армению.

«Несмотря на нынешнюю мирную ситуацию, велика вероятность того, что осенью можно ожидать агрессивных широкомасштабных действий в отношении армянской стороны», - сказал Сафрастян.