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Активность на нахиджеванской границе Сафрастян увязывает с укреплением позиций Турции на Южном Кавказе

Активность на нахиджеванской границе Сафрастян увязывает с укреплением позиций Турции на Южном Кавказе

Интенсивность нарушений на армяно-турецкой границе говорит о том, что Турция прощупывает состояние российско-армянских отношений. Так  сказал в  беседе с журналистами директор Института востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян.

По его мнению, Турция собирается в какие-то политические «игры  играть» на Южном Кавказе.

«Игра Турции состоит в том, чтобы выжать все из нынешних теплых отношений с Россией и из того, что Россия  вовлечена в процессы на Ближнем Востоке, в  Сирии, и попытаться обеспечить свое  присутствие на Ю/Кавказе, а для  этого использовать Азербайджан», - сказал он.

Свое мнение востоковед аргументировал тем, Азербайджан активизировался на территории Нахиджевана.

«К тому же турецкие СМИ пишут, что Турция намерена разместить в Нахиджеване военную базу», - как передает Арменпресс, сказал он. 

По утверждению Сафрастяна, цель Турции — укрепиться на Ю/Кавказе и изолировать Армению.

«Несмотря на нынешнюю мирную ситуацию, велика вероятность того, что осенью можно ожидать агрессивных широкомасштабных действий  в отношении армянской  стороны», - сказал Сафрастян.

 

 




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