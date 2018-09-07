Рейтинг президента Южной Кореи впервые упал ниже 50%

Уровень поддержки населением президента Республики Корея Мун Чжэ Ина обновил антирекорд, впервые в истории опустившись ниже 50%. Как передает Арменпресс, об этом говорят данные социологического исследования, опубликованные в пятницу агентством Gallup Korea.

По сравнению с прошлой неделей, согласно результатам исследования, рейтинг лидера страны упал на 4 процентных пункта (п. п.), составив 49%.

Не одобряют деятельность президента 42% респондентов - на 4 п. п. больше, чем неделей ранее. Основной причиной снижения рейтинга назван продолжающийся рост безработицы, вызванный принятием закона о повышении минимальной оплаты труда на 16,4%. В следующем году планируется ее очередное повышение на 10,9%.

Правительство рассчитывало, что эти шаги позволят увеличить доходы населения и, соответственно, потребительские траты, что должно было оживить стагнирующую экономику. Однако эффект оказался обратным: чтобы снизить потери от роста зарплат, компании стали увольнять сотрудников или сокращать их рабочее время. В итоге в стране за месяц было трудоустроено всего 5 тыс. человек, тогда как за месяц до принятия закона эта цифра составляла более 100 тыс.

В опросе приняли участие около тысячи респондентов. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.