Путин в Тегеране провел встречу с Эрдоганом перед трехсторонним саммитом

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед саммитом с участием лидеров Ирана и Турции, передает Арменпресс

Переговоры, главная тема которых - ситуация в Сирии, проходят в Международном конгресс-центре в Тегеране.

С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков.