Арман Навасардян считает отношения Армения-Россия самыми образцовыми в рамках ОДКБ

Глава дипломатического фонда, чрезвычайный и полномочный посол АрманНавасардян прокомментировал визит премьера Пашиняна в Москву.

Как передает Арменпресс, Навасардян коснулся также внешнеполитических и региональных вопросов.

«Сегодня важнейший вопрос – предстоящий визит Пашиняна в Москву и ситуация, в которой он состоится. В дипломатии есть такое понятие – отлив. Думаю, в нынешних армяно-российских отношениях наблюдается «отлив». Это объясняется рядом обстоятельств. Такое случается и в двусторонних, и в международных отношениях», - сказал он.

Затем он обратился к отношениям Армения-Россия в рамках ОДКБ.

«Отношения Армения-Россия — самые образцовые в рамках ОДКБ. Они для нас представляют чрезвычайную важность. Мы связаны с Россией многочисленными международными договорами – и военными, и экономическими, и финансовыми», - сказал посол.

Он добавил также, что сегодня Армения должна вести сбалансированную политику, развивая отношения и с Западом, и с Востоком — разумеется, не за счет отношений с Россией.