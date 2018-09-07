Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Арман Навасардян считает отношения Армения-Россия самыми образцовыми в рамках ОДКБ

Арман Навасардян считает отношения Армения-Россия самыми образцовыми в рамках ОДКБ

Глава дипломатического фонда, чрезвычайный  и полномочный посол АрманНавасардян  прокомментировал визит премьера  Пашиняна в  Москву.

Как  передает Арменпресс, Навасардян коснулся также внешнеполитических и региональных вопросов. 

«Сегодня важнейший  вопрос – предстоящий  визит Пашиняна  в Москву и ситуация, в которой  он состоится. В  дипломатии есть такое  понятие – отлив. Думаю, в  нынешних  армяно-российских отношениях наблюдается «отлив». Это объясняется рядом обстоятельств. Такое  случается и в двусторонних, и в международных отношениях», - сказал он.

Затем он обратился  к отношениям  Армения-Россия  в рамках ОДКБ.

«Отношения  Армения-Россия — самые образцовые в рамках ОДКБ. Они для  нас представляют чрезвычайную важность. Мы  связаны  с Россией многочисленными международными договорами – и военными, и экономическими, и финансовыми», - сказал посол.

Он добавил также, что сегодня Армения должна вести сбалансированную политику, развивая отношения и с Западом, и с Востоком — разумеется, не за счет отношений  с  Россией.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации