Кинокритики и публика в Венеции назвали лучшие, по их мнению, фильмы 75-го Венецианского кинофестиваля, передает Арменпресс.

Как передает корреспондент "Интерфакса", это следует, в частности, из итоговых рейтингов журнала "Ciak", опубликованных в пятницу.

Согласно рейтингу кинокритиков, наивысшей оценки заслуживает картина "Рома" Альфонсо Куарона (4,2 балла). Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах.

На втором месте расположились сразу три картины: "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса об интригах при дворе королевы Анны в Великобритании XVIII века, лента Оливье Ассайяса "Двойные жизни" и вестерн Жака Одиара "Братья Систерс" о братьях-охотниках за головами, которые по заданию таинственного Командора должны найти золотоискателя-авантюриста. Каждая из картин заработала по 3,8 балла.

Тройку лидеров замыкает "Человек на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли. Фильм является байопиком про американского астронавта НАСА Нила Армстронга и рассказывает о космической гонке, первом полете на Луну, а также о том, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. В основном конкурсе представлен 21 фильм.