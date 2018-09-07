Наши отношения с Россией должны быть на более высоком уровне и братскими — Никол Пашинян

Как передает Арменпресс, так сказал премьер-министр Пашинян в интервью телепрограмме «Зинуж».

«Мы надеемся значительно повысить эффективность этих отношений. Наши отношения должны быть на более высоком уровне, более стратегическими, более партнерскими и братскими», - сказал премьер.

Премьер-министр Армении говорил также о готовности и техническом оснащении вооруженных сил Армении, о механизмах и возможностях урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также о деятельности ОДКБ.

«При моих первых контактах с главами государств-членов Организации Договора о коллективном договоремне стало ясно, что этот вопрос возник и у них. Во-первых, необходимо зафиксировать существование проблемы, а затем обсудить вопросы терпеливо, в атмосфере и логике союзников, чтобы мы знали, каковы обязательства ОДКБ в отношении Армении, а также обязательства Армении перед этой структурой и государствами-участниками ОДКБ», - подчеркнул Никол Пашинян.