Reuters: Apple создаст онлайн-портал для запросов полиции

Компания Apple планирует создать онлайн-портал, где правоохранительные органы разных стран смогут размещать запросы на получение персональных данных пользователей. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо вице-президента и главного юрисконсульта корпорации Кэтрин Адамс.

По данным Reuters, в письме от 4 сентября Адамс рассказывает о новом сервисе сенатору Шелдону Уайтхаузу. По словам юрисконсульта, портал планируют запустить к концу этого года. Портал будет доступен во всем мире.

Как отмечает агентство, ранее правоохранители направляли запросы Apple по электронной почте. Лишь за прошлый год компания получила от полиции 14 тыс. заявок. На обработку срочных запросов уходило около 20 минут.

В письме также говорится, что около тысячи полицейских в США уже прошли обучение использованию нового сервиса.

В самой компании отказались комментировать информацию о создании портала, указывает Reuters.