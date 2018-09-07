Умерла актриса Лиз Фрайзер

В Лондоне на 89-м году жизни умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер, как передает Арменпресс, об этом сообщает в Твиттере British Comedy Society.

За свою карьеру Лиз Фрайзер исполнила более 80 ролей. В 1955-1956 годах она снималась в первой британской "мыльной опере" "Шестой угол". Среди других работ — роли в таких фильмах и сериалах, как "Мисс Марпл: Немезида", "Королевский суд", "Леди и разбойник", "Всё в порядке, Джэк", "Чисто английские убийства", "Судья Рампол" и "Приключения частного детектива".

Рассказывая о своем амплуа, она называла себя "бесхитростной комедийной блондинкой из низших слоев общества Лондона".

Актрисой восхищались Шон Коннери и Стэнли Бейкер.