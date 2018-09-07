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Омбудсмен Нидерландов считает депортацию Лили и Овика нарушением основополагающих прав детей

Омбудсмен Нидерландов считает депортацию Лили и Овика нарушением основополагающих прав детей

Омбудсмен Нидерландов Маргарит Клавербойер считает депортацию в Армению  армянских детей – 12-летней  Лили и 13-летнего Овика нарушением основополагающих прав детей.

Как  передает Арменпресс, об этом она  заявила по местному  телевидению в  передаче Pauw.

«Я детально ознакомилась с делом, и знаю, что в  настоящее время их мать не  в  состоянии  заботиться  о них. Им негде  жить, они не  могут ходить в  школу», - сказала Клавербойер. 

Калвербойер сказал, что видит  будущее детей в Нидерландах и что она обсудила проблемы с министром юстиции Марком Харберсом. Он имеет право на усмотрение предоставить детям вид на жительство. Пока Харберс отказался это сделать.

 

Напротив  парламента Нидерландов  была проведена акция в защиту детей

 

Лили и Овик родились в России и в 2008 г. с матерью – Армине Амбарцумян переехали в Нидерланды. В течение этого времени их мать неоднократно предпринимала попытки получить убежище, однако получила ответ только в 2017 г. – ответ отрицательный, их решено было депортировать в  Армению. Мать депортировали, а дети остались, поскольку власти не могли найти их, потому что мать отказалась сообщить местонахождение детей.  

3 сентября 2018 г. дети  вышли из своего убежища. 8 сентября их депортируют в  Армению. 

Лили и Овик  никогда не  жили в Армении, дети не говорят и не пишут по-армянски. Их мать Армине Амбарцумян родилась в Азербайджане, жила в России, но у  нее есть гражданство Армении.

На днях к вопросу подключилась принцесса Голландии Лаурентин. Она  призвала правительство разрешить детям остаться.

«Я не могу и не хочу судить о ситуации, но искренне сочувствую тому, что переживают эти дети», - сказала она, добавив, что детям необходима  стабильность

В беседе с Арменпресс, Государственная миграционная служба  Министерства территориального управления и развития Армении сообщила, что она будет оказывать всемерную помощь в интеграции детей, если их мать не возьмет на себя опекунство и заботу о детях.

 




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