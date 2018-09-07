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Президент Армен Саркисян уверен: встреча Пашинян-Путин пройдет в дружеской атмосфере

Президент Армен Саркисян уверен: встреча Пашинян-Путин пройдет в дружеской атмосфере

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал предстоящую 8 сентября в Москве встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Как передает Арменпресс, на вопрос журналиста, какие  ожидания от встречи Пашиняна и Путина, президент Саркисян сказал, что любая встреча с лидером большой страны, в частности – с президентом России,  очень важна и значима для руководства Армении. 

В то же  время  он подчеркнул, что нет необходимости ожидать чего-то особенного от каждой  встречи. «Я не думаю, что у людей должны быть ожидания от каждой встречи, поскольку отношения Армения-Россия - это отношения веков», - сказал он.

Президент Армении уверен, что встреча Пашинян-Путин пройдет в очень хорошей и дружеской атмосфере, и такие встречи будут проводиться на регулярной основе.

Что касается мнений относительно напряженности армяно-российских отношений, президент сказал, что не видит и не ожидает длительной и глубокой напряженности в этих отношениях. Президент отметил также, что не думает, что подобное  вообще  когда-нибудь будет.

 




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