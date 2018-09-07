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Американо-турецкие отношения заметно обостряются

Американо-турецкие отношения заметно обостряются

Американо-турецкие  отношения  заметно обостряются, и в  в районе  Сирии это обострение  может привести к  столкновению. Об этом в  беседе с  журналистами сказал директор Института Востоковедения  НАН РА  Рубен Сафрастян.

«Последние  события  явно указывают на  то, что обе  стороны нашли общий  интерес в  районе  Идлиба. Есть сведения, что достигнута  определенная договоренность – турки согласны, чтобы  спецподразделения  США  в  случае необходимости вошли в  районы Идлиба, находящиеся под контролем Турции, для  проведения  определенных операций», - как  передает Арменпресс, сказал Сафрастян. 

По его словам, подобный  сценарий характерен с точки зрения  традиций  турецкой  политики.  «Даже обострение  отношений  с США  и потепление  отношений  с Россией не мешают Турции пойти на такое соглашение, которое  не  укладывается в  общую концепцию. Это характерно для  турецкой  дипломатии», - сказал он.

По словам Сафрастяна, все  это говорит о том, что дальнейшее развитие  событий  в Идлибе будет обусловлено столкновением интересов разных игроков.  

«В послевоенной  Сирии каждая сторона будет стремиться обеспечить выгодную для  себя  позицию, в том числе  и Турция. Достигнутые  с Россией тактические  соглашения  она попробует использовать в своих интересах. А ее интересы — это установление  контроля на северных территориях  Сирии, подавить активность курдов и держать Сирию в возможно слабом положении», - сказал Сафрастян.




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