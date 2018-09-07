Американо-турецкие отношения заметно обостряются, и в в районе Сирии это обострение может привести к столкновению. Об этом в беседе с журналистами сказал директор Института Востоковедения НАН РА Рубен Сафрастян.

«Последние события явно указывают на то, что обе стороны нашли общий интерес в районе Идлиба. Есть сведения, что достигнута определенная договоренность – турки согласны, чтобы спецподразделения США в случае необходимости вошли в районы Идлиба, находящиеся под контролем Турции, для проведения определенных операций», - как передает Арменпресс, сказал Сафрастян.

По его словам, подобный сценарий характерен с точки зрения традиций турецкой политики. «Даже обострение отношений с США и потепление отношений с Россией не мешают Турции пойти на такое соглашение, которое не укладывается в общую концепцию. Это характерно для турецкой дипломатии», - сказал он.

По словам Сафрастяна, все это говорит о том, что дальнейшее развитие событий в Идлибе будет обусловлено столкновением интересов разных игроков.

«В послевоенной Сирии каждая сторона будет стремиться обеспечить выгодную для себя позицию, в том числе и Турция. Достигнутые с Россией тактические соглашения она попробует использовать в своих интересах. А ее интересы — это установление контроля на северных территориях Сирии, подавить активность курдов и держать Сирию в возможно слабом положении», - сказал Сафрастян.