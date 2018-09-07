Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Очевидец заснял, как в Ялте поток воды после ливня унес женщину

Очевидец заснял, как в Ялте поток воды после ливня унес женщину

В Ялте поток воды, образовавшийся из-за ливня, смыл проходящую по дороге женщину. Видео инцидента опубликовал случайный очевидец, передает Арменпресс.

На кадрах видно, как волна несет женщину. За ней бегут несколько мужчин, которым с трудом, но все же удается вытащить ее из воды.

Накануне на Ялту обрушился сильный дождь. Ливень затопил подвалы школы и историко-литературного музея, а на проезжей части одной из улиц вырвало люк и фонтан воды парализовал движение.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации