Очевидец заснял, как в Ялте поток воды после ливня унес женщину
В Ялте поток воды, образовавшийся из-за ливня, смыл проходящую по дороге женщину. Видео инцидента опубликовал случайный очевидец, передает Арменпресс.
На кадрах видно, как волна несет женщину. За ней бегут несколько мужчин, которым с трудом, но все же удается вытащить ее из воды.
Накануне на Ялту обрушился сильный дождь. Ливень затопил подвалы школы и историко-литературного музея, а на проезжей части одной из улиц вырвало люк и фонтан воды парализовал движение.
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