Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Путин назначил Силуанова национальным координатором РФ по делам СНГ

Путин назначил Силуанова национальным координатором РФ по делам СНГ

Президент РФ Владимир Путин назначил первого вице-премьера - министра финансов России Антона Силуанова национальным координатором России по делам СНГ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации Силуанова А. Г. национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств", - говорится в документе, передает Арменпресс.

Ранее эту должность занимал бывший первый вице-премьер РФ, нынешний глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации