6 азербайджанцев, которым не выдали зарплату, пытались совершить групповой суицид
12:41, 7 Сентябрь, 2018
Шестеро мужчин взобрались на подъемный кран и хотели броситься вниз. Причиной стала невыдача зарплаты. Прибывшие на место происшествия сотрудники Спасательной службы особого риска провели с мужчинами психологическую беседу и отговорили их от самоубийства.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское агентство azadliq.info.
В Хатаинском районе Баку 28 августа также четверо рабочих строительной компании пытались совершить групповой суицид. Они поднялись на последний этаж строящегося 16-этажного здания и стали кричать, что бросятся вниз, если им не выдадут заработную плату.