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6 азербайджанцев, которым не выдали зарплату, пытались совершить групповой суицид

6 азербайджанцев, которым не выдали зарплату, пытались совершить групповой суицид

Шестеро мужчин взобрались на подъемный кран и хотели броситься вниз. Причиной стала невыдача зарплаты. Прибывшие на место происшествия сотрудники Спасательной службы особого риска провели с мужчинами психологическую беседу и отговорили их от самоубийства.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  азербайджанское  агентство azadliq.info.

В Хатаинском районе Баку 28 августа также четверо рабочих строительной компании пытались совершить групповой суицид. Они поднялись на последний этаж строящегося 16-этажного здания  и стали кричать, что бросятся вниз, если им не выдадут заработную плату.

 




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