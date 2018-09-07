6 азербайджанцев, которым не выдали зарплату, пытались совершить групповой суицид

Шестеро мужчин взобрались на подъемный кран и хотели броситься вниз. Причиной стала невыдача зарплаты. Прибывшие на место происшествия сотрудники Спасательной службы особого риска провели с мужчинами психологическую беседу и отговорили их от самоубийства.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское агентство azadliq.info.

В Хатаинском районе Баку 28 августа также четверо рабочих строительной компании пытались совершить групповой суицид. Они поднялись на последний этаж строящегося 16-этажного здания и стали кричать, что бросятся вниз, если им не выдадут заработную плату.