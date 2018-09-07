Двое граждан Ирана пытались перенести героиноподобную массу на разных частях тела — КГД

В управление по борьбе с контрабандой КГД 6 сентября поступила информация из ГУБОП полиции РА о том, что в тот же день, примерно в 01:30 часов, через КПП Мегри два гражданина Ирана, возможно, пытаются провезти в Грузию наркотики – это Фархад Эбраим Солеймани и Лейла Норадин Досткан. В тот же день в 12:30 часов названные лица пытались пересечь через КПП Баграташен армяно-грузинскую границу.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе КГД.

В Баграташене был произведен досмотр. В багаже вышеназванных лиц наркотиков обнаружено не было, после чего их отправили на осмотр в МЦ им.Насибяна. В одной части тела Лейлы Досткан был найден полиэтиленовый пакет с массой весом 173 г – коричневого цвета, похожей на героин. В другой части тела обнаружена такая же масса весом 96 г.

На теле Фархада Солеймани также были найдены 2 полиэтиленовых пакета с массой весом 118 и 100 г – коричневого цвета, похожей на героин.

По заявлению граждан ИРИ, найденное вещество около 500 г – это наркотик типа героин.

По факту собраны материалы, которые направлены в следственное управление ГКД РА.