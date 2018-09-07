Умер актер Берт Рейнолдс

В США в возрасте 82 лет скончался актер Берт Рейнолдс, в 70-х годах снискавший себе славу в Голливуде за роли в фильмах "Полицейский и бандит" и "Ночи в стиле буги", как передает Арменпресс, об этом сообщает информагентство Associated Press.

По данным TMZ, Рейнолдс умер от сердечного приступа в больнице во Флориде. В течение долгого времени он испытывал проблемы со здоровьем; в 2010 году перенес операцию на сердце.

В 1996 году актер был номинирован на "Оскар" за второстепенную роль в картине "Ночи в стиле буги"; дважды получал премию "Эмми" и один раз - "Золотой глобус". В 70-х годах долгое время удерживал первое место в рейтинге самых прибыльных актеров Голливуда.

Последней его работой в кино стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который выйдет на экраны в следующем году. Вместе с ним в ленте снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.