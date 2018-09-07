Получившие взятку также будут привлекаться к уголовной ответственности — НС полностью принял представленный правительством пакет

НС РА во втором чтении полностью принял представленный правительством пакет законопроектов.

Как передает Арменпресс, по инициативе правительства РА 6 сентября началась внеочередная сессия Национального собрания.

На повестке дня внеочередной сессии был пакет законодательных законопроектов о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает ужесточение санкций занарушения в избирательном процессе.

Минюст РА предлагает НС РА считать административным нарушением под видом благотворительности безвозмездное предоставление или обещание денег, продуктов акций и др. избирателям со стороны кандидатов, партий или блоков в период предвыборной агитации. Административным нарушением будет считаться также предвыборная агитация в ходе благотворительной акции. По рассматриваемым изменениям уголовному наказанию будет подвергнут не только предлагающий, но и дающий взятку.

Уголовное наказание предлагается также за нарушения, в настоящее время не считающиеся преступлением: согласие избирателя брать взятку, обещание, просьба взятки, предумышленное нарушение тайны голосования.

На заседании 6 сентября парламент в первом чтении одобрил проект, однако парламентарии попросили первого замминистра юстиции Артура Ованнисяна провести в пакете некоторые уточнения.

7 сентября Артур Ованнисян представил парламенту изменения, согласно которым все предложения депутатов были приняты исполнительным органом.

Парламент во втором чтении полностью принял представленный правительством пакет законопроектов.

Принятые положения будут задействованы во время внеочередных выборов Совета старейшин.